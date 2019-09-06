شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن تجارة مصر الخارجية خلال النصف الأول من العام بـ54 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته الإحصائية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بالنصف الأول من العام الجارى ووفقًا للنشرة الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، ننشر أهم 10 أرقام عن حجم التبادل والتجارى "التصدير والاستيراد" الذى قامت به الدولة على مدار الفترة "يناير – مايو" 2019، مع أكثر من 37 دولة بالعالم. 1- 54.2 مليار دولار حجم التجارة الخارجية خلال 6 أشهر. 2- 15.2 مليار دولار حجم الصادرات المصرية. 2- 15.2 مليار دولار حجم الصادرات المصرية. 3- 38.9 مليار دولار حجم الواردات المصرية. Advertisements 4- 2.3 مليار دولار حجم صادرات مصر البترولية من إجمالى الصادرات. 4- 2.3 مليار دولار حجم صادرات مصر البترولية من إجمالى الصادرات. 5- 4.2 مليار دولار حجم الواردات البترولية من إجمالى الواردات. 6- 4.9 مليار دولار حجم الصادرات للدول العربية. 6- 4.9 مليار دولار حجم الصادرات للدول العربية. 7- 5.8 مليار دولار حجم الواردات من الدول العربية. 8- إيطاليا والسعودية وأمريكا وبريطانيا والإمارات أكثر 5 دول صدرت مصر إليها خلال الفترة المذكورة بنحو 4.4 مليار دولار من جملة صادراتها. 8- إيطاليا والسعودية وأمريكا وبريطانيا والإمارات أكثر 5 دول صدرت مصر إليها خلال الفترة المذكورة بنحو 4.4 مليار دولار من جملة صادراتها. 9- الصين وأمريكا والسعودية وتركيا وألمانيا أكثر 5 دول استوردت مصر منها بنحو 15.5 مليار دولار من جملة وارداتها. 10- الوقود والقطن أبرز الصادرات بقيمة 3.5 مليار دولار، والمواد الخام والسلع المعمرة أبرز الواردات بقيمة 7.2 مليار دولار.

10- الوقود والقطن أبرز الصادرات بقيمة 3.5 مليار دولار، والمواد الخام والسلع المعمرة أبرز الواردات بقيمة 7.2 مليار دولار.

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