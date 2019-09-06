تعرف على أرخص 20 صنف فاكهة بسوق العبور بأقل من 10 جنيهات للكيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق العبور للجملة انخفاضًا فى أسعار الفاكهة مع بداية شهر سبتمبر حيث انخفضت أسعار المانجو والتفاح والعنب والتين البرشومى . وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الفاكهة تشهد تراجعًا خلال هذا الشهر وأن السوق به فائض كبير من المحاصيل، مشيرة إلى أن الأسعار أصبحت فى متناول الجميع، لأغلب الأصناف بالسوق. وحول ذلك نرصد أرخص 10 أصناف بسوق العبور مع بداية شهر سبتمبر: البرتقال الصيفى 5- 9 جنيهات العنب البناتى الأصفر 4 -7 جنيهات العنب البناتى الأحمر 5- 8 جنيهات العنب الرومى الأحمر 5 جنيهات التفاح المصرى 8 – 10 جنيهات البلح السمانى 4 – 7 جنيهات البلح الزغلول 5 – 8 جنيهات بلح رملى 6 جنيهات الجوافة 4 – 7 جنيهات Advertisements الرمان 5 – 8 جنيهات التين البرشومى 5 – 8 جنيهات الكنتالوب 3 – 5 جنيهات المانجو البلدى 5 – 10 جنيهات المانجو الزبدية 8 – 12 جنيهًا مانجو دبشة 7 – 10 جنيهات مانجو بيض العجل 7 – 10 جنيهات مانجو سنارة 7 – 10 جنيهات مانجو فجر كيلان 8 – 10 جنيهات كمثرى خشابى 7 -10 جنيهات كمثرى ثلاجة 9 – 11 جنيهًا

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