شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة تفتتح معرض عودة المدارس.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة بصدد افتتاح 6 معارض كبرى لخدمة أهالى الجيزة وذلك لتقديم الأدوات المدرسية من ملابس وأحذية وشنط إضافة إلى الأدوات المكتبية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60 عارضًا سيشاركون بعرض منتجاتهم على المستهلكين .
وأضاف ناصر فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المقرر افتتاح المعرض الرئيسي غدًا السبت بشارع فيصل على مساحة ألفى متر، مشيرًا إلى أن التخفيضات ستصل لأكثر من 50% على بعض السلع والأدوات المدرسية .
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