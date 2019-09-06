شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: شراء 11 ألف قنطار قطن بالآلية الجديدة بقيمة 23 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏قالت عزة قبارى رئيس شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان ورئيس اتحاد المصدرين لـ"الخليج 365" إنه تم شراء نحو 11 ألف قنطار قطن جديد من المزارعين منذ بدء التعامل بآلية القطن الجديدة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف.

أضافت عزة قبارى أنه يتم عقد مزاد ويتم التقييم بالسعر العالمى للقطن، مشيرة إلى أنه تم شراء الكمية بنحو 23 مليون جنيه، حيث تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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ووفقًا لنظام التداول الجديد، تقوم الشركة الراسى عليها المزاد بتسليم المزارع 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد وباقى المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب.

وجدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن والذى يطبق تجريبيًا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف لموسم 2019 يأتى فى إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة القطن المصري، ويهدف إلى التغلب على سلبيات النظام السابق، والتى أدت إلى تدهور جودة القطن المصرى ما أثر سلبًا على سمعته بين الأقطان العالمية، كما يمكن النظام الجديد المزارع من الحصول على أعلى سعر يضاهى الأسعار العالمية من خلال مزادات تجرى فى اليوم التالى لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون تدخل من الوسطاء.

وتفتح مراكز التجميع فى محافظتى الفيوم وبنى سويف أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا عدا يوم الجمعة.