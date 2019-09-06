شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات فى سوق العبور أقل من 5 جنيهات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق العبور منذ مطلع الشهر الجارى ثباتًا فى الأسعار على جميع السلع والأصناف بالرغم من أن الحرارة المرتفعة فى الجو تتسبب فى ارتفاع أسعار الخضراوات . وتبقى أسعار الخضراوات جيدة مقارنة بمراحل سابقة حيث أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الأسعار تراجعت لأكثر من 25% عن العام الماضى، وحول ذلك نرصد لكم أقل 10 أصناف خضراوات فى سوق العبور سعرًا . الملوخية 2- 3 جنيهات البصل 2- 3.5 جنيها البطاطس 3 – 5 جنيهات Advertisements الكوسة 5 – 7 جنيهات الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 – 3 جنيهات الفلفل بجميع أنواعه من 1.5 – 6 جنيهات الخيار البلدى 4 – 7 جنيهات الطماطم 3 – 5 جنيهات القلقاس 4 – 7 جنيهات الكرنب 3 – 5 جنيهات

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