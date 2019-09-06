شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تطرح 6 ملايين متر أرض صناعية إلكترونيًا عبر بنك الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر حكومى، بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهزت 6 ملايين متر أرض صناعية لإتاحتها على بنك الأراضى الإلكترونى.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطروحات ستكون فى أكثر من محافظة، لكن البداية ستكون فى مدينة السادات الصناعية بالمنوفية التى ستشهد طرح 4 ملايين متر، كما سيتم طرح 2 مليون متر فى العاشر من رمضان.

ويعد بمثابة أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.