شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدن جديدة ترفع الكارت الأحمر للتوك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ خطة سريعة الأجل لعدم التصريح بسير "التوك توك" بداخلها وبلغ عدد المدن التى ستطبق هذه الخطة 10 مدن، حملات مشددة لمصادرة "التوك توك" ومنع سيره من داخل الشوارع .

وأكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن جهاز المدينة بالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز قاما بشن حملة لمصادرة مركبات "التوك توك" ومنع سيرها داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج إحلال سيارات التاكسى والسيارات الفان كوسيلة مواصلات مناسبة بديلاً عن مركبات "التوك توك" لخدمة المواطنين بالمدينة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الزمنية للحد من استخدام مركبات "التوك توك" بالمدن الجديدة‪.

وقال رئيس الجهاز: "بدأت الحملة بالمحور الرئيسى من منطقة البنوك وحتى المسجد العتيق، وهو من أهم المحاور التجارية بالمدينة، مضيفًا أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد 41 مركبة "توك توك"، وأن الحملة مستمرة بالمحاور والطرق الرئيسية بالحى السكنى الأول كمرحلة أولى، تمهيدًا لاستكمال باقى المناطق بالمدينة‪.

وأوضح أنه تمت الموافقة على ترخيص عدد 100 سيارة تاكسى و100 سيارة فان 7 راكب، وتم الانتهاء من ترخيص 60 سيارة تاكسى و11 سيارة فان، وذلك فى إطار توفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة للمواطنين بمدينة برج العرب الجديدة‪.

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فيما أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية ( التوك توك – التروسيكل – عربات الكارو)، وذلك فى إطار القضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة‪.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 3000 جنيه لكل مركبة (توك توك - تروسيكل - عربة كارو) يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة‪.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة بشكل دورى لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، وذلك فى إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة‪.

فى الوقت نفسه، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات إزالة المخالفات ومصادرة عدد من مركبات "التوك توك" و"التروسيكل" بالمدينة، حيث تم شن حملة بمنطقة جنوب الأحياء بمناطق (الإسكان الحر – المستقبل - الحى السادس)، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات‪.