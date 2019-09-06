شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم التداولات الإيجابية، وننتظر اختراق مستوى 0.6380 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.6910، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.6740.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6770 والمقاومة 0.6880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد