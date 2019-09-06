شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق مستوى 59.93، ويظهر بعض الميل الصاعد في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابي التي تستهدف مستويات 62.00 ثم 62.92 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 59.93 لاسمترار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد