شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر حول 56.00، ولا يزال السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 54.47 والمقاومة 57.33، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية إلى أن يتمكن السعر من تأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة وتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي