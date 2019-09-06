شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي الآن في طريقه لاختبار الدعم 19.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 20.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.20 والمقاومة 19.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد