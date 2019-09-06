شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، وقد يكسر هذا المستوى لاختبار الدعم المحوري 1531.75 قبل محاولة استئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

حتى الآن، لا يزال السيناريو الرئيسي الصاعد قائماً بثبات السعر فوق الدعم المذكور أعلاه، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتكبّد خسائر تصل إلى 1517.25 ثم 1508.00، بينما يحتاج السعر لاختراق 1560.00 لتأكيد الاندفاع نحو 1600.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1535.00 والمقاومة 1560.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد