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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليقترب من حاجز 1.2300، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.2326 ثم 1.2400 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثّل الثبات فوق 1.2175 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2340
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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