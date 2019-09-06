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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1.1005، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1135 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.1180 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1005 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1135
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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