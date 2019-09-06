شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل»: 227 مشروعاً قيد التطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل للتطوير العقاري»، أن إعلان حكومة دبي عن إطلاق لجنة عليا للتخطيط العقاري، سيسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب ووضع الاستراتيجيات التي تسهم في ذلك ليس على المدى القصير فحسب، بل على المدى الطويل الذي يصل إلى 10 سنوات.
وأضاف إن التشريعات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في أعمال «نخيل»، حيث ستضيف قيمة للمشروعات الجديدة للشركة، سواء في مجال التجزئة أو الضيافة أو العقارات التجارية، مشيراً إلى أن الشركة لديها 227 مشروعاً قيد التطوير في قرية جميرا، معظمها فلل ومجمعات سكنية.
وأوضح كاظم خلال لقاء مع تلفزيون «بلومبيرج» إن شركات التطوير الخاصة في دبي تلعب دوراً كبيراً ليس فقط في القطاع العقاري فحسب، بل تسهم أيضاً في اقتصاد الإمارة، إذ يمثل العقار نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن في «نخيل» سنبذل قصارى جهدنا للتقيد بالتوجيهات الجديدة، وسنتعاون مع اللجنة لتحقيق تطلعاتها. (بلومبيرج)
كانت هذه تفاصيل خبر «نخيل»: 227 مشروعاً قيد التطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.