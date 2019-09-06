«نخيل»: 227 مشروعاً قيد التطوير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل للتطوير العقاري»، أن إعلان حكومة دبي عن إطلاق لجنة عليا للتخطيط العقاري، سيسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب ووضع الاستراتيجيات التي تسهم في ذلك ليس على المدى القصير فحسب، بل على المدى الطويل الذي يصل إلى 10 سنوات.

وأضاف إن التشريعات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في أعمال «نخيل»، حيث ستضيف قيمة للمشروعات الجديدة للشركة، سواء في مجال التجزئة أو الضيافة أو العقارات التجارية، مشيراً إلى أن الشركة لديها 227 مشروعاً قيد التطوير في قرية جميرا، معظمها فلل ومجمعات سكنية.

وأوضح كاظم خلال لقاء مع تلفزيون «بلومبيرج» إن شركات التطوير الخاصة في دبي تلعب دوراً كبيراً ليس فقط في القطاع العقاري فحسب، بل تسهم أيضاً في اقتصاد الإمارة، إذ يمثل العقار نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن في «نخيل» سنبذل قصارى جهدنا للتقيد بالتوجيهات الجديدة، وسنتعاون مع اللجنة لتحقيق تطلعاتها. (بلومبيرج)