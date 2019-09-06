« إكسبات إنسايدر»: الإمارات خامس أفضل دولة للإقامة عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة على مستوى العالم في قائمة الوجهات العالمية المفضلة للإقامة، ضمن التقرير السنوي «إكسبات إنسايدر» للعام 2019 الذي تصدره مؤسسة «انترنيشن» لأفضل وجهات الأجانب للعمل في الخارج، والذي استندت فيه المؤسسة إلى نتائج دراسة أجرتها على أكثر من 20 ألف شخص حول العالم، وتعتبر واحدة من أقوى الدراسات التي يتم إجراؤها لتحديد الأوضاع المعيشية للأجانب في دولة ما، وتقدمت فيه الإمارات التي حلّت في المرتبة ال 40 عالمياً في التصنيف العام للمؤشر، على وجهات مثل هونج كونج وفرنسا والسويد وأيرلندا والولايات المتحدة والدانمارك وغيرها.

وفي التصنيفات الفرعية التي تندرج تحت التوازن بين العمل والحياة، حلت الإمارات في المرتبة السادسة وال 15 عالمياً على مؤشري الأمن الشخصي وجودة مرافق السفر والمواصلات .واحتلت الدولة المرتبة ال 20 على مستوى العالم في التصنيف الخاص بسهولة الاستقرار والانتقال.

كذلك، احتلت الإمارات أيضاً المرتبة ال 4 عالمياً في عنصر توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية. وقال 93% إنهم راضون أيضاً عن مستوى الأمان والتسامح بشكل عام.