مسرح دائري لاكتشاف تاريخ كندا في إكسبو 2020 دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

كشفت كندا عن جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي، والذي سيكون على شكل مسرح دائري يتيح اكتشاف التاريخ الفريد لكندا، وسيشكل منصة لتسليط الضوء على الريادة الكندية في قطاعات مختلفة مثل التقنيات المتقدمة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والسياحة والتعليم، وتعزيز القيم الكندية مثل المساواة بين الجنسين والممارسات المستدامة.

وكانت شركة «EllisDon Construction» فازت بعقد تصميم وبناء الجناح الكندي في الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي».

وكان عمر الغبرة النائب في مجلس العموم الكندي والسكرتير البرلماني لوزير التجارة الدولية قد أكد سابقاً أن المشاركة في معرض «إكسبو 2020» ستساعد على توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والثقافية والشعبية القائمة بين كندا والإمارات بشكل خاص، والمنطقة عامة.

ويعيش أكثر من 40 ألف كندي في الإمارات، وتتواجد أكثر من 150 علامة تجارية كندية في الدولة، إلى جانب أن الإمارات استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في كندا.