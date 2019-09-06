أزمة هونج كونج تطيح رأس «كاثي باسيفيك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مجلس إدارة «كاثي باسيفيك» للطيران جون سلوسار عزمه الاستقالة من منصبه. ويمثل ذلك الحلقة الأحدث في التغيرات التي تطال هيكل إدارة شركة الطيران الوطنية في هونج كونج.

ووفقاً لتقرير تلقته بورصة هونج كونج، من المقرر أن يستقيل سلوسار رسمياً من منصبه خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة المقرر يوم 6 نوفمبر المقبل. ولم يتم الإفصاح عن السبب وراء الاستقالة.

وتأتي هذه الخطوة من سلوسار في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي ل «كاثي باسيفيك» روبرت هوج في آب/‏أغسطس الماضي، بعدما تعرضت الشركة لانتقادات حادة بسبب مشاركة موظفيها في احتجاجات مناوئة للحكومة، ومظاهرات أخرى. واضطرت الشركة إلى إلغاء العشرات من رحلاتها في 5 أغسطس، بعد أن أبلغ العديد من الموظفين عن إجازة مرضية أو قاموا بعطلاتهم السنوية للمشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة.

وأعلنت إدارة الطيران المدني في بكين حظر طيران إلى البر الرئيسي (الصين) على موظفي «كاثي باسيفيك» الذين «يؤيدون، أو شاركوا في الاحتجاجات غير القانونية، وأعمال العنف والسلوكيات المتطرفة المفرطة». ومنذ ذلك الحين، تمت إقالة 21 من موظفي الشركة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو نشر مواد مؤيدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لما ذكرته كارو نج، رئيسة اتحاد نقابات العمال في هونج كونج. (د.ب.أ)