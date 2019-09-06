دبي تستقطب «إن.إن.بي.سي» النفطية النيجيرية من لندن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أربعة مصادر في قطاع النفط إن شركة «دوك»، الذراع التجارية لشركة النفط الحكومية النيجيرية «إن.إن.بي.سي»، قررت مغادرة لندن والانتقال إلى دبي؛ لتصبح أكثر قرباً من السوق الآسيوية التي تتحول سريعاً؛ لتصبح المشتري الرئيسي للخام الذي تنتجه نيجيريا. وقالت المصادر المطلعة ل«رويترز» إن خطوة «دوك»، ستتيح لها أيضاً مزايا ضريبية لن تنالها إذا بقيت في لندن.

وكانت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، تبيع في السابق كميات كبيرة من نفطها إلى الولايات المتحدة، لكن طفرة النفط الصخري، حلت محل تلك الإمدادات؛ حيث يتنافس الخام الأمريكي الآن مع الخام النيجيري على المشترين في أوروبا وآسيا.

و«دوك» أيضاً إحدى الشركات التي تقايض النفط النيجيري بأنواع من الوقود، وبصفة رئيسية البنزين، بهدف إمداد المستهلكين المحليين.

ومن شأن نقل المتعاملين إلى دبي، أن يمكنهم من السفر والتنقل بسهولة أكبر بين المكتب الجديد ونيجيريا وأوروبا وآسيا.

(رويترز)