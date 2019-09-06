كلارك: بدأنا تنفيذ خطة إحالة طائرات «إيه 380» القديمة على التقاعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، إن خفض عدد طلبيات الناقلة من طراز «إيرباص - إيه 380» جاء بعد قرار الشركة المصنعة بإلغاء برنامج الطراز من عام 2020.

وأوضح كلارك خلال مقابلة مع موقع «فلايت جلوبال»: «ستشهدون انخفاضاً في عدد طائرات إيه 380 في أسطولنا. ويتم التعامل مع ذلك وفقاً لخطة إحالة الطائرات القديمة على التقاعد». وأضاف أنه يمكن الاستفادة من قطع غيار الطائرات المتقاعدة.

وأضاف: «هناك طائرتان من هذا النوع أحيلتا للتقاعد بالفعل، ولقد قلنا في السابق إننا نريد سحب الطائرات القديمة واستخدامها لقطع الغيار، بدلاً من شراء معدات بقيمة 25 مليون دولار. قد نحتاج إلى طائرتين أو 3 طائرات لتلبية متطلباتنا».

من جهة أخرى، أشار كلارك إلى أنه من المستحيل معرفة متى ستدخل طائرات «بوينج 777 أكس» المعدلة الخدمة، وذلك بعد أن أجلت «بوينج» إطلاق أول رحلة على متن الطائرة إلى عام 2020، وقولها إن عمليات التسليم قد تتأخر وسط مشكلات في المحركات التي تصنعها «جنرال إلكتريك». ولدى «طيران الإمارات» 150 طلبية من «777 أكس».

كما أكد كلارك رداً على سؤال ل «بلومبيرج» أن طيران الإمارات لم تبالغ في طلبيات الطائرات، مشيراً إلى أنها تفي دائماً بالتزاماتها، «على الرغم من أنه تم خذلانها باستمرار، بسبب الأداء الضعيف لمحركات رولز رويس في طائرات إيه 380». (وكالات)