ثلثا الاقتصاد الرقمي في جيب 7 شركات أمريكية وصينية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة والصين، يخلق ثروة هائلة، لكنه يؤدي أيضاً إلى تعميق الفجوة بين دول العالم في مجال الاقتصاد الرقمي.
وبحسب التقرير الصادر تحت عنوان: «الاقتصاد الرقمي 2019»، فإن هناك تفاوتاً واسعاً في توزيع الثروة الرقمية في العالم؛ حيث تتركز في أيدي عدد قليل من الشركات الموجودة في الولايات المتحدة والصين، في حين تكافح الدول النامية من أجل المضي قدماً في هذا الطريق.
وقال أنطونيو جوتيريس الأمين، العام للأمم المتحدة في بيان: «علينا العمل لسد الفجوة الرقمية؛ حيث إن أكثر من نصف سكان العالم إما لا يتمكنون من الاتصال بالإنترنت أو لديهم اتصال محدود بها.. الشمول أمر ضروري من أجل بناء اقتصاد رقمي يفيد الجميع».
وأشار التقرير إلى النمو السريع للاقتصاد الرقمي؛ حيث قال إنها تعادل ما بين 4.5% و15.5% من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وحدد التقرير الأممي، سبع «منصات عملاقة» أمريكية وصينية، وهي: «مايكروسوفت» و«أبل» و«أمازون» و«جوجل» و«فيسبوك» و«تينسنت» و«علي بابا»، باعتبارها تستحوذ على نحو ثلثي قيمة سوق الاقتصاد الرقمي في العالم.
وذكر التقرير، أن صناعة السياسة في العالم ستواجه «تحدياً هائلاً» لوقف تزايد الفجوة العالمية، وستحتاج إلى بذل جهد يشمل «تعديل السياسات والقوانين والقواعد القائمة». (د.ب.أ)
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