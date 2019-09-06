شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب لـ «بلاك روك» في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت «بلاك روك»، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتباً في السعودية، وقالت متحدثة باسم الشركة إن المكتب افتتح حديثاً ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقاً لدى «مورجان ستانلي». ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع شركة «بلاك روك»، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظراً لتأثيرها في العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

(رويترز)

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