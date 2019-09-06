«غرفة الشارقة» توقع اتفاقية تفاهم مع مجلس الأعمال الروسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



تتواصل أعمال الملتقى الإماراتي الروسي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ، على مدار أربعة أيام؛ حيث عقدت بعثة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعاً ثنائياً مع فلاديمير بلاتونوف، رئيس غرفة موسكو، لمناقشة واقع ريادة الأعمال ودورها في التنمية المستدامة في كلا البلدين، مؤكدين دور الغرف باعتبارها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في دعم وتطوير هذا القطاع.

وحضر الاجتماع الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الإعلام، وجاسم عيسى المطوع، مستشار العلاقات مع دول رابطة الدول المستقلة، ولمياء عبد الرحمن الجسمي، تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية، وسلطان عبدالله آل علي، تنفيذي تنمية الصناعات الوطنية بمركز الشارقة لتنمية الصادرات.

أشار عبدالله سلطان العويس، إلى أن إمارة الشارقة، أولت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عناية ودعماً مستمرين، في ظل القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، نظراً لقدرته العالية على دعم الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في إمداد سوق العمل بفرص التوظيف، لاسيما لفئة الشباب، وذلك من خلال تهيئة البيئة الحاضنة والأطر التشريعية اللازمة والصناديق المالية الداعمة لتطور هذا القطاع وازدهاره وضمان نموه بشكل مستدام.

وعبر فلاديمير بلاتونوف، عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً رغبة غرفة موسكو في فتح آفاق جديدة من التعاون مع غرفة الشارقة في دعم رواد الأعمال من خلال تنفيذ برامج مشتركة من شأنها تقوية التواصل وبناء شراكات جديدة تصب في صالح قطاع الأعمال.

اتفاقية تفاهم

وتوجت بعثة الغرفة محطتها الأولى في موسكو، بتوقيع اتفاقية تفاهم مع مجلس الأعمال الروسي العام، وقعها عبدالله سلطان العويس، فيما وقعها من الجانب الروسي ماكسيم زاجورانوف، المستشار العام في المجلس وسفير الأعمال في دولة الإمارات، وذلك بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، وجمال سعيد بوزنجال، إلى جانب عدد من ممثلي الأعمال والقطاعات الصناعية والتجارية من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد قنوات تواصل جديدة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتوسع في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات التنموية بهدف الانطلاق بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أرحب من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.

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جذب المستثمرين

وقال عبدالله سلطان العويس: إن الاتفاقية تستهدف في المقام الأول تعزيز مجالات التعاون بين الغرفة والمجلس، لما فيه مصلحة الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الرائدة؛ لتحقيق المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص الغرفة على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع روسيا، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة على الاستثمار في القطاعات المختلفة في موسكو، إلى جانب العمل على التنسيق مع مجلس الأعمال الروسي؛ لجذب المستثمرين ورجال الأعمال الروس، عبر تقديم المزايا والحوافز، التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار الثمينة والمجزية في الإمارة، من خلال ما تتمتع به من موقعها الاستراتيجي ومكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية باعتبارها مركزاً اقتصادياً إقليمياً متميزاً لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، في ظل سياسية التنويع الاقتصادي، وما تقدمه من خدمات لوجستية متقدمة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت تطوراً لافتاً في حجم التعاون الاقتصادي بين إمارة الشارقة وروسيا الاتحادية؛ حيث بلغت صادرات الشارقة إلى روسيا 20 مليون دولار خلال العام الماضي فقط، الأمر الذي يدفع الجانبين إلى بذل المزيد من الجهود؛ لاستقطاب الاستثمارات عبر الترويج للمشاريع المتاحة، وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية وتوطيد العلاقات في مجال المعرفة وتشجيع الاستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأبدى العويس، ترحيبه بوفد الأعمال الروسي، الذي سيزور إمارة الشارقة في نهاية شهر أكتوبر المقبل، التي تأتي زيارته استكمالاً لسلسلة الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي ستعزز المساعي المشتركة في فتح أبواب جديدة؛ لتطوير وتقوية العلاقات بين الشارقة وروسيا.



اهتمام خاص

أكد ماكسيم زاجورانوف، أن إمارة الشارقة، تحظى باهتمام خاص من مجلس الأعمال الروسي، كما تعد من الوجهات المهمة، التي يسعى المجلس إلى دخول أسواقها بقوة لما تتمتع به من بيئة استثمارية متنوعة إلى جانب ما تزخر به من مقومات ومناخ تجاري واقتصادي مشجع، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية، ستعمل على دفع العلاقات نحو فضاءات جديدة تعزز مجالات التعاون بين الجانبين.

وشملت بنود المذكرة، أن يقوم كل طرف بالتعاون في الترويج لمصلحة الطرف الآخر؛ لتقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وأيضاً التعاون بين أصحاب المشاريع ورجال الأعمال في الشارقة وموسكو، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الاتجاهات الجديدة في المشاريع الاقتصادية وآليات إدارتها وتشغيلها.