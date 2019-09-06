أسطول شاحنات جديدة لـ «إينوك» بأحدث التقنيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مجموعة اينوك، أسطولاً جديداً من شاحنات توزيع الوقود المتوافقة مع أحدث المعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة، في خطوة تأتي تأكيداً لالتزام المجموعة بأعلى معايير البيئة والصحة والسلامة.

يأتي الأسطول الجديد، مزوداً بأحدث التقنيات، وهو معتمد وفقاً لمعيار الاتفاقية الأوروبية فيما يتعلق «بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق» (ADR)، إضافة إلى عدد من التقنيات المصممة لضمان القيادة الآمنة والتخفيف من إرهاق السائق وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وضمان توازن المركبة والوقاية من الحوادث.

وصُممت هياكل الخزانات من الألمنيوم بشكل يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأسطول بنسبة 65%؛ لترتفع بذلك من 2.3 كم/‏لتر إلى 3.4 كم/‏لتر، إضافة إلى أن استخدام الألمنيوم خفيف الوزن من شأنه تخفيف الضغط عن محرك الشاحنة، وبالتالي تقليص تكاليف الصيانة بواقع 22%.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يأتي أسطول شاحناتنا الجديد تأكيداً لالتزامنا بالإرشادات التوجيهية الصارمة على صعيد الاستدامة والسلامة. وانطلاقاً من دورنا الرائد في قطاع توزيع الوقود في الإمارات، وعبر تسخيرنا للابتكار والتقنيات والرقمنة، نجحنا في إرساء أرقى المعايير المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة لصالح جميع عملائنا ومستهلكي منتجاتنا».

وجاء طرح اينوك للشاحنات الجديدة، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الوقود استعداداً لانطلاق «إكسبو 2020 دبي».

كما يسهم الأسطول الجديد في الحد من أخطاء السائقين، فالشاحنات مزودة بنظام ثبات إلكتروني يمثل مفهوماً جديداً في قطاع صناعة السيارات لمنع انقلاب الشاحنة والحفاظ على توازنها؛ إذ يعمل النظام على مراقبة حركة تمايل الشاحنة، ويقوم بضخ الهواء إلى وسادات الهواء على الجانب المقابل لجهة الميلان، وبالتالي تعزيز توازن المركبة.

وتأتي الشاحنات مزودة أيضاً بآليات تتبع لمراقبة سلوك السائق مثل العوامل المسببة للإلهاء والنعاس واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة. وتقوم الكاميرا الأمامية بتسجيل الرحلة بأكملها؛ لتوظيف البيانات في إجراء تحليلات يومية لعادات وسلوكيات السائقين، والتحقيق في شكاوى العملاء، مثل: القيادة الرعناء والحوادث.