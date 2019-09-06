«الإمارات للعطلات» تطلق عروضاً جذابة على برامجها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم الرحلات الخارجية التابعة لطيران الإمارات، عروضاً جذابة لعملائها في دولة الإمارات للسفر بأسعار خاصة إلى مختلف الوجهات العالمية.

وتسري العروض الخاصة على الحجز من الآن وحتى 11 سبتمبر/‏أيلول 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بين 28 سبتمبر/‏أيلول 2019 حتى 31 مارس/‏آذار 2020. وتخضع هذه العروض لبعض الشروط والأحكام.

وقد روعي في تصميم هذه العروض تلبية مختلف الميزانيات، ليتاح للجميع قضاء عطلة لا تنسى بكلفة مناسبة. وتستفيد العائلات والمسافرون بمفردهم الذين يقومون بالحجز مبكراً من خصم بنسبة 10% على جميع البرامج.

وتغطي أسعار البرامج تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على رحلات طيران الإمارات في الدرجة السياحية، والإقامة الفندقية مع الإفطار ورسوم وضرائب الغرف و20% زيادة على الأميال المستحقة من سكاي واردز.