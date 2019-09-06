افتتاح أكبر صالة «فوكس سينما» في جاليريا جزيرة المارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تقدم فوكس سينما، التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، لعشاق الأفلام التجربة السينمائية الأروع مع افتتاح أول مسرح «آيماكس» في أبوظبي وأكبر صالة سينما تابعة لها على جزيرة المارية.

ويوفر المجمع السينمائي الجديد تجارب عرض «آيماكس» بتقنية الليزر، و«ثيتر باي رودز»، و«كيدز»؛ بالإضافة إلى تجارب الطعام المميزة «نوتيلا بار»، و«بيتزا التاليو»، و«كيتشن 35».

ويقع مجمع فوكس سينما الجديد في المنطقة الشمالية ضمن الطابق الرابع في توسعة مركز جاليريا الجديد، ويضم 21 شاشة عرض بإجمالي عدد مقاعد يبلغ 1,785 مقعداً لكل محبي السينما بدءاً من العائلات وأطفالهم إلى محبي الرفاهية، وهؤلاء الذين ينشدون خوض تجارب استثنائية.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركتي «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: تواصل «فوكس سينما» توفير وجهات ترفيهية متميزة لمجتمعاتنا، ويعتبر المجمع السينمائي الجديد في جزيرة المارية دليلاً ملموساً على نجاحها في تلك المساعي. ونتحرّق شوقاً لرؤية عشاق الأفلام وهم يتوافدون إلى أكبر صالاتنا في العاصمة الإماراتية، ويستمتعون بالمفاهيم السينمائية الغامرة التي نوفرها لهم مثل شاشة «آيماكس» بتقنية الليزر - والتي تشكّل تجربة استثنائية لا تُفوّت في عالم السينما.

وقال دانييل باري، العضو المنتدب لشركة «جلف ريليتد»: يندرج الترفيه المجتمعي والعائلي في صميم المفهوم التجاري لمركز جاليريا، وتعد فوكس سينما جزءاً أساسياً من هذا المزيج باعتبارها توفر التجارب السينمائية الأكثر ابتكاراً وتركيزاً على العملاء في المنطقة، ونحن سعداء جداً باحتضان صالتهم الأكبر في أبوظبي.