3.72 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.72 مليار درهم. حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 833 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 361 مليون درهم و 758 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 883 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة القوز الأولى تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها72 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وثالثة في الجداف بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.48 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.9 مليار درهم و308 رهون فلل وشقق بقيمة 578 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليار و 500 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 365 مليون درهم.