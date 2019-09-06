«تنظيم الاتصالات» تتعرف إلى الممارسات الذكية في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام وفد من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برئاسة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة بزيارة إلى موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها روسيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدولتين في هذه المجالات.

وعلى مدار يومين عقد الوفد عدداً من الاجتماعات مع ممثلين عن الحكومة الروسية وجهات القطاع الخاص، حيث التقى وفد الهيئة في اجتماعات متتالية كلاً من إدوارد ليسينكو وزير حكومة مدينة موسكو، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في موسكو، ودميتري بيسكوف الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي المعني بالتنمية الرقمية والتكنولوجية، وقسطنطين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي، كما اشتملت الزيارة على لقاء مع ممثلين عن شركات NCC وYandex وSecurity Code وKaspersky Lab وRT-line وRostelecom Group وINFOWATCH.

وقال حمد المنصوري: تأتي زيارة وفد الهيئة لجمهورية روسيا الاتحادية في سياق الاطلاع على التجارب العالمية في المجالات ذات الصلة، وتفعيل التعاون مع دول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف بالشكل الذي يعود بالنفع على كافة الأطراف. لقد استطاعت الإمارات وخلال سنوات قليلة أن تحقق مراكز مرموقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تنجز قفزات نوعية في هذه القطاعات، وإننا من خلال زيارتنا لدولة عظمى مثل روسيا نسعى للتعرف إلى أهم الاستراتيجيات المتبعة في المجالات التقنية.