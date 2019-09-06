«غرفة دبي» تناقش تفعيل مسؤولية «الصغيرة والمتوسطة» مجتمعياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
في إطار جهودها لنشر وتعزيز الممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال، وتأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية التي تفيد القطاع الخاص، والتزاماً بتعزيز وعي الشركات بأهمية هذه الممارسات في نشاطاتهم، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال مؤخراً ورشة عمل حول كيفية تطوير وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وسلطت الورشة الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات واستراتيجياتها المتنوعة، وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في تحسين الأداء المؤسسي.
واستعرض خلال الورشة الدكتور كامل ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال أمام الحضور أبرز الاستراتيجيات المتوجب اتباعها من قبل مؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بأدائها والاستفادة من أفضل الممارسات المسؤولة لتحقيق النجاح والتميز في بيئة العمل، وأهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لتعزيز روح التنافس بين الشركات في السوق.
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