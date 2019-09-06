«أغذية» و«جنان للاستثمار» تتعاونان لدعم مزارعي المواشي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقّعت مجموعة «أغذية»، إحدى شركات الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، والمنتجة لعلف الحيوانات تحت علامة «إجريفيتا»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «جنان للاستثمار»، لتعزيز الدعم للمزارعين المحليين في مدينتي أبوظبي والعين. وتتمحور المذكرة حول دمج منتجات أعلاف المواشي من «أغذية» وخبراتها في التغذية، في إطار مبادرة «مواشي» التي أطلقتها «جنان» أخيراً.

ووقعت المذكرة، على هامش معرض «يوروتير الشرق الأوسط» الذي اختتمت أعماله أس الأول في أبوظبي، ووقعها طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي ل«أغذية»، ومحمد الفلاسي رئيس الاستثمار في»جنان».

وتهدف المبادرة، إلى مساعدة المزارعين المحليين على تعزيز ربحية مزارع المواشي، بتوفير مجموعة من الخدمات والإرشادات التي يقدمها خبراء عالميون. وتقدم المبادرة خدماتها للمزارعين عبر 8 فئات تشمل التربية، والصحة، والتهيئة، وحفظ السجلات والإدارة، وتوريد المواد العامة، ومركز التدريب وتوظيف عمال المزارع وأخصائيي تربية المواشي، وتغذيتها.

وقال الواحدي: بدخول المذكرة حيز التشغيل، ستدمج «مواشي» الخبرات الواسعة في قطاع الأعلاف وتغذية المواشي التي تتمتع بها «إجريفيتا»، للتركيز على الجوانب المهمة الأخرى في تربية المواشي.

فيما قال محمد الفلاسي: تضم أبوظبي أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية، تشكل إسهاماً كبيراً في برنامج الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات، لذلك تأتي المبادرة لإنتاج مزيد من المواليد وتحسين الأرباح.