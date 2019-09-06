«سيمنس» تفتتح مركزاً إقليمياً للمعاملات المصرفية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت سيمنس عن تأسيس وإطلاق مركز إقليمي للمعاملات المصرفية، يقوم بتوفير الخدمات المتكاملة للشركات التابعة لسيمنس في منطقة الشرق الأوسط. يعمل المركز الجديد تحت اسم شركة سيمنس كابيتال الشرق الأوسط المحدودة من موقعها في سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي العالمي بالعاصمة الإماراتية.

سيعمل المركز الجديد على مساعدة سيمنس في مواءمة خدماتها المصرفية مع التقويمات الإقليمية لأيام الدوام والمناطق الزمنية المختلفة. وقال ديتمار سيرسدورفر - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط أثناء حفل الافتتاح، إن المركز الجديد يعكس مدى التزام سيمنس تجاه المنطقة وعملائها عن طريق توفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة لشركاتنا التابعة في الشرق الأوسط.

وتُعد سيمنس كابيتال الشرق الأوسط المحدودة، خامس مركز إقليمي للمعاملات المصرفية تديره سيمنس على مستوى العالم، حيث ينضم المركز الجديد لنظرائه في كل من هونج كونج وبكين ومومباي ونيو جيرسي. ويخدم المركز شركات سيمنس التابعة في كل من ليبيا ومصر ودول الخليج والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن.

وقال أورليش شيسل - العضو المنتدب لشركة سيمنس: تمثل منطقة الشرق الأوسط أهمية استراتيجية خاصة لشركة سيمنس، ولهذا نواصل ضخ استثمارات جديدة وتعزيز قدراتنا في المنطقة من أجل خدمة عملائنا بأفضل صورة ممكنة. إنّ افتتاح مركز الخدمات للمعاملات المصرفية الإقليمية في دولة الإمارات سيعمل على دعم مواردنا الداخلية بما يتيح لنا تلبية الاحتياجات لعملائنا بكل سرعة وكفاءة.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، نرحب بانضمام سيمنس إلى عائلة سوق أبوظبي العالمي. إنه ليسعدنا اختيار سيمنس للسوق لتأسيس خامس مركز إقليمي لها للمعاملات المصرفية، حيث تؤكد هذه الخطوة آفاق وفرص النمو التي تقدمها الإمارات والمنطقة كافة للشركات على المدى الطويل.