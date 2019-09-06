وزير فرنسى: حرب التجارة بين أمريكا والصين ستقتطع 0.5 نقطة مئوية من النمو العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير فى مقابلة صحفية نشرت اليوم ، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمى العام القادم.
وأبلغ لو مير ، صحيفة لاكروا الفرنسية ، أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم هى أكبر تهديد للنمو العالمي ، مضيفا الرسوم الجمركية التى تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية من الصين سيكون لها تأثير سلبى قدره 0.5 نقطة مئوية على النمو العالمى فى 2020".
وقال لو مير ، إنه ينبغى للحكومات فى منطقة اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، وإن مساعى الحكومة الفرنسية لإصلاح اقتصادها تؤتى ثمارا ، وكنتيجة لذلك، قال لو مير إنه لا يوجد سبب لتغيير توقعات الحكومة للنمو للعام الحالى والبالغة 1.4 %.
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