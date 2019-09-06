قبل إعلان مصر خالية من العشوائيات.. اعرف خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أقل من 3 شهور، سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة فى مختلف محافظات الجمهورية وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة..وفى هذا التقرير نستعرض لكم جهود الدولة خلال الـ3 سنوات الماضية فى تطوير هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة، وهى كالتالى: عدد المناطق الخطرة فى مختلف المحافظات 351 منطقة. محافظة القاهرة كانت تحتل نصيب الأسد بنحو 60 منطقة خطرة؟ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة بلغ 31 مليار جنيه. شمال سيناء والفيوم المحافظتان الوحيداتان الخالية من المناطق العشوائية الخطرة. عملية تطوير المناطق الخطرة بدأت فى يناير عام 2016 . محافظة بورسعيد أولى المحافظات التى تم الإعلان عن خلوها من المنطق غير الامنة. محافظات الوادى الجديد والسويس والبحر الأحمر جاءت فى المرتبة التالية عقب ‘علان محاف؟ة بورسعيد خالية من المناطق الخطرة. عدد سكان المناطق العشوائية الخطرة بلغ نحو 220 ألف نسمة بمختلف المحافظات. عدد الوحدات التى تم تنفيذها حتى الان لاستيعاب سكان هذه المناطق 105 ألف وحدة سكنية. Advertisements صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان هو المسئول عن تطوير هذه المناطق الخطرة بمختلف المحافظات. ساهم صندوق تحيا مصر فى تطوير بعض المناطق الخطرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات. محافظة جنوب سيناء تتضمن 3 مناطق خطرة أبرزها منطقة الرويسات. محافظة الإسماعيلية تتضمن تتضمن 27 منطقة و70 منطقة سكن غير ملائم، و9 مناطق مهددة للصحة، و5 مناطق حيازة غير مستقرة. محافظة البحر الأحمر تتضمن 3 مناطق عشوائية خطرة. محافظة أسوان تتضمن 4 مناطق خطرة. محافظة القاهرة تتضمن 60 منطقة وتكلفة أعمال التطوير بلغت 6 مليارات جنيه.

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