"الصناعات الفلسطينية " : نسعى لزيادة التعاون مع مصر فى "صناعة الجلود "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزغل رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينى ،أمين سر الغرفة التجارية بمنطقة الخليل أن مصر لديها ثروة جيدة من دباغة الجلود وتعتبر الجلود المصرية من أهم الجلود فى العالم ، مشيرا الى أن التعاون المصري الفلسطينى فى مجال الجلود موجود من منذ زمن بعيد .
وأضاف الزغل ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أنه سيتم توقيع اتفاقية مع شعبة المدابغ المصرية وذلك للتبادل التجارى بينهما وذلك يشمل جميع الجوانب الفنية والتقنية من أجل تحسين المنتج العربى كى ينافس المنتجات العالمية .
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