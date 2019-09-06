شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الفلسطينية " : نسعى لزيادة التعاون مع مصر فى "صناعة الجلود " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزغل رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينى ،أمين سر الغرفة التجارية بمنطقة الخليل أن مصر لديها ثروة جيدة من دباغة الجلود وتعتبر الجلود المصرية من أهم الجلود فى العالم ، مشيرا الى أن التعاون المصري الفلسطينى فى مجال الجلود موجود من منذ زمن بعيد .

وأضاف الزغل ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أنه سيتم توقيع اتفاقية مع شعبة المدابغ المصرية وذلك للتبادل التجارى بينهما وذلك يشمل جميع الجوانب الفنية والتقنية من أجل تحسين المنتج العربى كى ينافس المنتجات العالمية .