شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتعافى بدعم من تفاؤل بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النحاس اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ التاسع عشر من أغسطس بعد أن إتفقت الصين والولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية على مستوى عال، وهو ما يحيي الآمال في نهاية لنزاع أضعف النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك المعادن.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.7 % إلى 5845 دولارا للطن، متعافية من أدنى مستوى في عامين البالغ 5518 دولارا الذي هوت إليه يوم الثلاثاء.

وقال روس ستراتشن المحلل في كابيتال ايكنوميكس "محادثات التجارة أنباء جيدة فيما يتعلق بالمعادن الصناعية... لكنها لا تمثل دفعة ضخمة لأنه ما زال يوجد الكثير من الشكوك بأنه سيتم الوصول لإتفاق".

وتوقع ستراتش أن يصل سعر النحاس في نهاية العام إلى 5800 دولار للطن وقال إن نقصا في الإمدادات من المرجح أن يدفع الأسعار للصعود بعد ذلك.

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ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود القصدير مرتفعة 1.5 % إلى 17450 دولارا للطن بعد أن قال منتجون رئيسيون للمعدن إنهم سيخفضون الإنتاج بحوالي 30 ألف طن هذا العام، أو نحو 8 % من إجمالي المعروض.

وأغلقت عقود الزنك مرتفعة 1.4% عند 2342 دلارا للطن بعد أن سجلت في جلسة الثلاثاء أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2190 دولارا.

وهبطت عقود النيكل 2.7 % إلى 17500 دولار للطن بعد أن دفعت أنباء عن حظر على صادرات المعدن الخام من إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، هذا الأسبوع الأسعار للصعود إلى 18850 دولارا وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

وأغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.5 % إلى 1784 دولارا للطن، بينما زادت عقود الرصاص 0.3 % إلى 2055.50 دولار للطن.