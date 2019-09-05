شكرا لقرائتكم خبر عن "البابطين" تُمدد التعاقد مع "بريمير القابضة" لتقييم وإدراج جزء من تابعتها بالسوق المصرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تمديد التعاقد مع شركة بريمير القابضة للاستثمار لمدة عام آخر تبدأ من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه سيتم تمديد الاتفاقية بنفس الشروط والالتزمات بين الطرفين وذلك لمساعدة الشركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة، للاكتتاب العام بالسوق المالية المصرية.

يُذكر أن البابطين تعاقدت، في أغسطس 2018، مع شركة بريمير القابضة للاستثمار، وذلك لمساعدة الشركة في طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة للاكتتاب العام بالسوق المالية المصرية.

وأفادت الباطين، العام الماضي، بأن قيمة التعاقد تبلغ 462 ألف جنيه، وذلك مقابل تقييم الشركة في مصر بالإضافة إلى نسبة 2% من قيمة الطرح.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 39.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2%.

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