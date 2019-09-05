شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يبيع 52.6 مليون سهم من أسهم رأس مال "نتورك إنترناشيونال القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد بنك الإمارات دبي الوطني بيع ما مجموعة 52.6 مليون سهم عادي من أسهم رأس مال شركة نتورك إنترناشيونال القابضة.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق دبي الوطني، اليوم الخميس، بأن عملية البيع تمت عن طريق عملية بناء سجل أوامر مسرعة، لمستثمرين مؤسساتيين بسعر 580 بنس للسهم العادي، وجمع مبلغ إجمالي قدره 304.9 مليون جنيه استرليني.

وبحسب البيان، بعد الانتهاء من عملية الطرح، سيحتفظ البنك بعدد 59.7 مليون سهم عادي من أسهم رأس مال شركة "نتورك"، والتي تمثل حوالي 11.9% من كامل الأسهم المصدرة لشركة نتورك انترناشيونال، علماً بأن نتورك لن تتلقى أي مبالغ ناتجة عن عملية الطرح.

هذا وقد تولت سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ومورغان ستانلي اند كو انترناشيونال بي ال سي وجيه بي مورغان سيكيوريتيز بي ال سي والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، دور المنسق والمدير المنظم لعملية الطرح.

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وكان البنك قد أعلن، في أبريل الماضي، عن استكمال بيع أسهم خيار زيادة التخصيص البالغة 15.3 مليون سهم بسعر 435 بنساً للسهم في اكتتاب "نتورك إنترناشيونال"، موضحاً أن البيع تم بمبلغ 66.55 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن البنك قام، في وقت سابق من أبريل الماضي، ببيع عدد 127.474 مليون سهم عادي من حصته في شركة "نتورك إنترناشيونال" من خلال الإدراج الثانوي لأسهم الشركة في بورصة لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.