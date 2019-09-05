شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تكشف عن إطلاق مشروع سكني جديد بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي عن إطلاق مجمع "ساوث بيتش" السكني المطل على الواجهة البحرية في مجمع "إعمار بيتشفرونت" بإمارة دبي.

وأفادت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها اعتمدت المشروع الجديد كأول مشروعات الواجهة المائية المدرجة في خدمة "Ease من إعمار"، التي تمكن السياح من الاستمتاع بالأجواء المفعمة بالراحة، وتوفر للمستثمرين عائدات استثمارية مرتفعة.

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وقالت الشركة إن خدمة "Ease من إعمار" الجديدة، ستُحدث نقلة نوعية في قطاع تأجير بيوت العطلات قصير الأمد، لتقدم إلى الزوار والسائحين بدبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة، وذلك ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.

وتوفر "Ease من إعمار" خدمات متكاملة بدءاً من إدارة العقارات، بما في ذلك إعداد المنازل وتنظيم الحجوزات واستضافة الزوار والخدمات المنزلية، والصيانة والحصول على التراخيص الحكومية اللازمة للتأجير.

وكشفت مصادر مطلعة الشهر الماضي عن انتهاء شركة إعمار العقارية من ترتيب عروض عقارية، ستزيد من وتيرة التنافس بسوق عقارات التملك الحر، الذي يشهد منذ العام الماضي، قيام المطورين بطرح عروض لم يعهدها السوق منذ الطفرة العقارية في 2004.