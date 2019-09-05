الاقتصاد

أكبر مدير صناديق استثمارية بالعالم يتوسع بالسعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتحت "بلاك روك" أكبر مدير صناديق استثمارية في العالم، مكتبا في ، لتمضي قدما في خطط للاستفادة من برنامج إصلاح حكومي طموح.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة، أن مكتب الرياض افتتح حديثا ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى "مورجان ستانلي" و"جدوى للاستثمار"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع "بلاك روك"، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظرا إلى تأثيرها في عديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

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يذكر أن خطط فتح مكتب لـ"بلاك روك" في السعودية أُعلنت في 2017، مع بدء المملكة دعم مساعيها إلى تنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.

وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حصلت وكالات تصنيف ائتماني، على تراخيص للعمل في السعودية.

وأولى هذه الوكالات، شركة ستاندرد آند بورز التي حصلت على أول ترخيص أجنبي، ووكالة التصنيف الائتماني فيتش.

كما سلمت الهيئة العامة للاستثمار رخصة الاستثمار الأجنبي المملوكة بالكامل في السعودية لوكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”.

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