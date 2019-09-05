شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخصصات البنوك الإماراتية 15% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المخصصات التي جنّبتها البنوك المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين للقروض بنسبة 15.3% أو ما يعادل 866.1 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يؤكد سلامة وصلابة القطاع وقدرته على مواجهة أية تحديات أو مخاطر محتملة.

وارتفعت مخصصات البنوك المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 6.54 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 5.67 مليارات في الفترة نفسها من 2018.

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ووصلت مخصصات 7 بنوك مدرجة في سوق دبي إلى 3 مليارات درهم في النصف الأول بارتفاع 31.14% مقارنة بنحو 2.29 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018، حيث رفعت غالبية البنوك مخصصاتها باستثناء "بنك المشرق" و"بنك الإمارات الإسلامي، بحسب صحيفة البيان.

وبلغت مخصصات 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي نحو 3.53 مليار درهم بارتفاع قدره 4.5% مقارنة بنحو 3.37 مليارات في الفترة المقابلة.

ورغم ذلك زادت أرباح تلك البنوك إلى 24.5 مليار درهم في النصف الأول بارتفاع قدره 16.6% مقارنة بنحو 21 ملياراً في الفترة المقابلة من العام الماضي.