شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمي: القطاع المصرفي الإماراتي أثبت مرونته وصلابته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد اتحاد مصارف الإمارات في تقرير حديث له ثقته في قوة أداء القطاع المصرفي بالدولة على أن القطاع أثبت مرونته وصلابته.

وأشار تقرير الاتحاد الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الزيادة اللافتة في الودائع التي ترافقت مع توفر نسبة كافية من السيولة، وتنامي الطلب على الائتمان، مكنت البنوك من رفع مستوى الإقراض.

ووصلت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 780 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وتوقع التقارير أن يواصل النمو في المرحلة المقبلة؛ بفضل المشروعات والمبادرات التي يتم إطلاقها تباعاً؛ تحضيراً لاستضافة «إكسبو 2020 دبي».

وقال التقرير: إن الفضل في ارتفاع ودائع العملاء في العام الماضي يرجع لارتفاع ودائع المقيمين وغير المقيمين، وتدفق المزيد من الودائع الحكومية؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

Advertisements

وارتفعت ودائع القطاع العام بحوالي 8.14% بزيادة قدرها 15.6 مليار درهم لتصل إلى 207.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ولفت التقرير: إلى أن الودائع في البنوك الوطنية واصلت النمو على مدى السنوات الأربع الأخيرة حتى 2018، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع في البنوك الأجنبية بمعدل سنوي 4.3% خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير كذلك إلى نمو أصول البنوك الوطنية بمتوسط 7.6% في الفترة نفسها في وقت تراجع فيه نمو أصول البنوك الأجنبية بمعدل 1.7%.

وجاء ذلك ضمن التقرير السنوي للاتحاد لعام 2018 الذي سلط الضوء على التقدم والإنجازات المهمة التي حققها: الاتحاد والقطاع المصرفي في الدولة، إضافة إلى التطورات والاتجاهات الرئيسية التي تشهدها الاقتصادات المحلية والإقليمية.

وعلى صعيد أخر، انتهى اتحاد مصارف الإمارات، من إعداد دراسة شاملة لإطلاق منظومة جديدة للرهن العقاري تستهدف تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة دون الرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار.