شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتعيين "أرامكو" متعهدي تغطية الاكتتاب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المتوقع أن يعلن عملاق النفط السعودي عن متعهدي تغطية اكتتابه العام في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وتعمل عدة بنوك عالمية على وضع خططها النهائية لتقديمها بعد اجتماعات تعقدها مع شركة أرامكو منذ الأسبوع الماضي، بحسب العربية نت.

وستقوم "أرامكو" باختيار 4 إلى 5 بنوك للقيام بعملية تسويق الاكتتاب كفريق واحد، على أن يتم تعيين عدد أكبر من البنوك للقيام بعملية الاكتتاب.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن المرحلة الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية ستكون هذا العام في "تداول" السعودية. وأضافت الصحيفة أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين. وذكرت الصحيفة أن أرامكو تميل لطرح أسهمها عالميا في طوكيو.

وتأتي تلك القرارت الرسمية تمهيدا للطرح، وكان خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، جدد بمنتصف يناير الماضي، عزم السعودية طرح شركة "أرامكو"للاكتتاب العام، بعد انتهائها من صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقال إن أرامكو تتفاوض حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة على صفقة سابك، وعندما يعلن عنها سندخل في مرحلة تنفيذ الصفقة التي تحتاج تسعة أشهر إلى سنة للحصول على الموافقات التنظيمية من جهات منع الاحتكار من جميع أنحاء العالم.

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وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في وقت سابق بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح أرامكو ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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