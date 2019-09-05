شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير المالية تعلن زيادة رأسمالها بنسبة 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الخبير المالية، شركة إدارة الأصول الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن زيادة رأسمالها المدفوع بنسبة 10% وبقيمة قدرها 81.32 مليون ريال سعودي، وبعدد أسهم قدرها 8.13 مليون سهم، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة 89.45 مليون سهم والذي يعكس رأس مال قدره 894.52 مليون ريال.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 02/05/2019م، القاضي بتوزيع 10% من رأس مال الشركة كأسهم منحة على السادة المساهمين. علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة.

Advertisements

وقال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية: إن زيادة رأسمال الشركة تعطينا درجة أكبر من المرونة، وتضع الخبير المالية في مركز مالي أقوى يتيح لنا الاستفادة من فرص استثمارية مجزية في جميع قطاعاتنا الرئيسية المستهدفة، كما أنها تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق قيمة عالية لعملائنا ومساهمينا.

وكانت الخبير المالية قد أعلنت في مارس الماضي عن استحواذها على كامل حصص الملكية في 3 شركات تعليمية بالسعودية والإمارات.

والخبير المالية ومقرها جدة في المملكة العربية السعودية، هي شركة متخصّصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية.