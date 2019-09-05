شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يبدأ من 110 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم بالقاهرة اليوم الخميس 5- 9-2019 ، استقرارا لمعظم الأصناف والأنواع ، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، ويأتى تباين الأسعار بحسب المنطقة ، فيما شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.

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