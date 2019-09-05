شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وفد من الاتحاد العربى للصناعة الجلود يزور منطقة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم الخميس وفدا من الاتحاد العربى للصناعات الجلدية منطقة الروبيكى ، لمتابعة كيفية عمل المصانع والورش فى المنطقة ، وتأتى الزيارة فى اطار التعاون بين شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة وبين الاتحاد العربى ، من أجل تنشيط الصناعات الجلدية على المستوى العربى .

وأكد محمد مهران ، رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ " الخليج 365 " أنه سيتم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات العربية فى المجالات المختلفة والخاصة بصناعات الجلود والدباغة ضمن برتوكول تعاون بين الاتحاد العربى والشعبة .





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