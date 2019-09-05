شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الارتفاع مدعوماً ببيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مدعومة ببيانات المخزونات الأمريكية التي حققت انخفاضاً أعلى من التوقعات على عكس ما كشف عنه معهد البترول الأمريكي أمس.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزون النفط بحوالي 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بثلاثة ملايين برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بحوالي 401 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

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وفي سياق آخر، انخفص مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.09 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 57.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.7 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.9% إلى 61.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.