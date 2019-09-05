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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد استيعاب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف عقب استيعاب المستثمرين لقرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة.
وكان البنك المركزي الكندي قد أبقى على الفائدة عند 1.75% دون تغيير اتساقا مع التوقعات، لكن الأسواق تترقب المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية للبنك على خلفية التطورات في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات صادرة أمس أن الميزان التجاري الكندي سجل عجزا قدره 1.18 مليار دولار كندي في الشهر الماضي، بينما توقع محللون عجزا قدره 200 ألف دولار كندي فقط.
وكشفت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم عن أن مسؤوليها تواصلوا مع نظرائهم في أمريكا وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات التجارية في اكتوبر/تشرين الأول القادم.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7556، وسجل أعلى سعر عند 0.7585 وأقل سعر عند 0.7545.
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