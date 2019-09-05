شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية الصادرة اليوم أن مخزون الخام في الولايات المتحدة اننخفض بحوالي 4.8 مليون برميل إلى 423 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون انخفاضا بنحو ثلاثة ملايين برميل.



وتراجع مخزون البنزين بـ2.4 مليون برميل إلى 229.6 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات 2.5 مليون برميل إلى 133.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن في بيانات أولية أمس ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بحوالي 401 ألف برميل.