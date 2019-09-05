شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على صعود قوي..و"داو جونز" يقفز 480 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم مع عودة التفاؤل في الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بعد اتصالات مكثفة بين البلدين.



وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن ممثليها تواصلوا مع نظرائهم في الولايات المتحدة بهدف استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين في الشهر القادم.

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ياتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بـأن الأمور تجري بشكل جيد مع الصين وأن الأخيرة هي التي تريد التوصل إلى اتفاق بشكل ملح لتجنب المزيد من الأضرار على اقتصادها.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بألف طلب إلى 217 ألفا خلال الأسبوع الماضي، بينما أضاف القطاع الخاص الأمريكي 195 ألف وظيفة في أغسطس/آب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% (ما يعادل 480 نقطة) إلى 26835 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 157 نقطة) إلى 8133 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 2985 نقطة.