الاقتصاد

أسعار الذرة ترتفع بعد ثلاث جلسات من الخسائر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم بعد ثلاث جلسات من الخسائر، وذلك مع هدوء الأسواق والتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وكشف مسؤولون حكوميون في الصين بأن مفاوضين تجاريين اتفقوا مع نظرائهم الأمريكيين على استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين خلال في أكتوبر/تشرين الأول.


وتعرضت العقود الآجلة للذرة والقمح والصويا لعمليات تصيد صفقات بدعم من أنباء عن صادرات أمريكية جديدة إلى المكسيك.

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وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد منحت محصول الذرة هذا العام تصنيفاً للجودة بنسبة 58% من 57% في الأسبوع الماضي.


وأشارت توقعات إلى اان المعروض من الذرة سوف يتأثر العام المقبل من انخفاض حجم الزراعات في الأرجنتين التي تعد ثالث أكبر دولة مصدرة للذرة في العالم.


ويخشى المزارعون الأرجنتينيون من تأثير الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السسياسية على أنشطتهم الزراعية في الفترة القادمة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة بحلول االساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 360.2 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 361.5 دولار وأقل سعر عند 358.2 دولار.

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